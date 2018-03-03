"Чекист на работе".

ФСБ России объявила конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, победителей выберут в 6 номинациях. В частности, чекисты будут искать лучшие песню, фильм, художественное произведение, телепрограмму, актера, а также предмет изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика).

Подать заявку можно на официальном сайте ФСБ РФ до 1 октября 2018 года. Итоги конкурса огласят в ноябре-декабре.