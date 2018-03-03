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Полиция просит свердловчан сдать наркодилеров02 марта в 12:14

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С поличным.

Свердловские полицейские объявили о старте масштабной общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

"Главной задачей акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций нуждающимся по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Акция пройдет в два этапа: с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября 2018 года.

Сообщить о наркопритонах и "продавцах смерти" можно по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД (343) 358-71-61, в дежурную часть территориального отдела полиции или по линии "02".

"Ошибочно полагать, что если кого-то конкретно беда не коснулась, то можно жить спокойно и делать вид, что все нормально, когда под боком творится откровенное безобразие. Наркозависимому ежедневно требуется доза. Чтобы добыть на нее средства, он пойдет на все – на грабеж, кражу, разбойное нападение. Никто не даст гарантии, что он не выберет именно вас или вашу квартиру. Делитесь оперативной информацией с полицией, пока не поздно", - обратился к свердловчанам полковник Горелых.

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