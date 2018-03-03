Депутаты оставят "зайцев" погреться02 марта в 12:36
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Если большинство проголосует "за".
Законопроект, разрешающий безбилетникам находиться в общественном транспорте в морозы, прошел межведомственное согласование. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Николай Асаул единоросу Антону Горелкину, передает "Уралинформбюро".
Депутат Госдумы предложил нововведение после того, как в Новокузнецке кондуктор выгнал безбилетного ребенка из транспорта в 35-градусный мороз. Стоит отметить, что подобные ситуации не раз встречались в разных городах России. В последний раз в Ханты-Мансийске высадили инвалида.
"Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты штрафа или административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние", - цитирует выдержку из письма парламентария ТАСС.
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