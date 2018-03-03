Porsche и Toyota.

В 2017 году российские угонщики поменяли свои предпочтения. В тройке лидеров оказались Cadillac, Lexus и Jeep, вместо Porsche, Audi и Toyota, возглавлявших список годом ранее. Рэнкинг составили эксперты "АльфаСтрахования" на основании обращений клиентов, застрахованных по каско и убыткам, связанным с угоном транспортных средств.

Список основан на частоте угонов и представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражая риск автовладельца остаться без своего транспортного средства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Согласно подсчетам, в минувшем году чаще всего угоняли Cadillac Escalade (1,37%), Lexus LX (1,26%) и Jeep Grand Cherokee (0,81%). Также в первую пятерку вошли Mazda CX-5 (0,74%) и BMW 7-series (0,7%).

Остальные места в ТОП-10 заняли Nissan Murano (0,68%), Land Rover Freelander (0,66%), Toyota Camry (0,62%), Hyundai Tucson (0,55%) и Land Rover Range Rover Sport (0,51%).

В 2016 году популярностью у автоворов пользовался Porsche Panamera (2,11%), Audi A8 (1,61%) и Toyota Camry (1,4%). На четвертой строке был Lexus GX (1,34%), на пятой - Lexus LX (1,29%).

По абсолютному числу автомобилей, застрахованных в "АльфаСтрахование" и подвергшихся хищению, в 2017 году лидируют Hyundai Solaris, Lexus LX, Toyota RAV4, Toyota Camry, а также Kia Rio. Годом ранее пальма первенства была за Toyota Camry. Второй значилась Toyota Land Cruiser. Hyundai Solaris занимал третье место, Lexus LX - четвертое. Kia Rio так и была на пятой строчке.

Выплаты "АльфаСтрахования" по угонам за минувший год составили 597,6 миллиона рублей, увеличившись на 3%.

"Наша компания предоставляет надежную защиту по каско в зависимости от потребностей и бюджета клиента. В любом пакете предусмотрен риск угона транспортного средства, поэтому наши клиенты могут быть спокойны. В случае хищения автомобиля клиент получит выплату, а заявить о происшествии он может через мобильное приложение "АльфаСтрахование Mobile" без посещения офиса компании", - рассказал руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев.