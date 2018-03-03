Погибло 120 миллионов голов.

Вторая волна птичьего гриппа пришла в Африку и Азию, где замечены наиболее опасные вирусы для человека. Болезнь убила 120 миллионов птиц, заявили во Всемирной организации здоровья животных.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора, вспышки птичьего гриппа отмечены в Афганистане, Камбодже, Тайване, Ираке, Японии, Южная Корее, Саудовской Аравии и Южной Африке. Как минимум по одной - еще в 60 странах.

"По сравнению с первой волной развивающаяся в настоящее время отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4)", - отмечают эпидемиологи.

Россиянам советуют делать прививки против сезонного гриппа, избегать контакта с птицами, не есть сырые яйца и чаще мыть руки.