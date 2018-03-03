В Санкт-Петербурге.

Жителям Санкт-Петербурга могут разрешить получать свидетельство о рождении не только в ЗАГСе, но и в отделениях МФЦ. С такой инициативой выступил глава законодательного комитета городского ЗакСо Денис Четырбок, передает "Уралинформбюро".

Сейчас получить документ в Северной Столице можно исключительно в органах записи актов гражданского состояния, тогда как в некоторых других регионах его позволено выдавать уже в роддомах.

При этом согласно предложенному законопроекту, в общем правиле предусмотрены исключения: "детский паспорт" выдадут только в ЗАГСе, если одновременно с фиксацией факта рождения необходимо будет узаконить отцовство.

Предложение депутата уже одобрили другие члены комитета.