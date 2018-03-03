За 150 000 рублей.

Жительница Екатеринбурга задолжала управляющей компании "Стандарт" почти 190 000 рублей, за что приставы забрали ее Range Rover.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в 2005 году женщина не заплатила за ЖКУ 162 000 рублей, после чего последовали пени за просрочку - 25 000 рублей.

В течение пяти дней женщина может вернуть деньги за коммуналку и забрать иномарку. В ином случае, машину продадут. По предварительным данным, авто может "уйти с молотка" за 150 тысяч рублей.

Пока ищут покупателя, с неплательщицы будут ежемесячно удерживать 50% от зарплаты. Если итоговая взысканная сумма превысит размер долга, женщине вернут разницу.