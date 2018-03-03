Новая опция пока тестируется.

Пользователи Instagram вскоре получат возможность делать голосовые и видеозвонки. Такой вывод сделали специалисты после изучения новой прошивки популярной социальной сети. Они обнаружили в ней иконки с телефонными трубками, передает "Уралинформбюро".

Эксперты полагают, что пока соцсеть тестирует новую опцию, но она в ближайшее время она станет общедоступной.

Стоит отметить, в конкурирующем с Instagram приложении Snapchat функция звонков уже работает.