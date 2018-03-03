Для беспилотников.

5 и 6 марта 2018 года над Екатеринбургом и в радиусе 200 километров от него будут запрещены полеты беспилотных и самодельных летательных аппаратов. Фото соответствующего документа Уральского межрегионального управления воздушного транспорта появилось в Сети, передает "Уралинформбюро".

Причиной подобных ограничений называется выполнение особо важных полетов.



Фото: "[ТЕ] Типичный Екатеринбург"/"ВКонтакте"

Стоит отметить, что именно в начале будущей недели в столице Урала ждут президента России Владимира Путина. Запреты на полеты квадрокоптеров и других БПЛА действовали и во время его визита в 2017 году на международную выставку "ИННОПРОМ".