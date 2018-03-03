×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


И дрон не проскочит: небо столицы Урала закрыли в ожидании Путина02 марта в 20:00

  • Текст

Для беспилотников.

5 и 6 марта 2018 года над Екатеринбургом и в радиусе 200 километров от него будут запрещены полеты беспилотных и самодельных летательных аппаратов. Фото соответствующего документа Уральского межрегионального управления воздушного транспорта появилось в Сети, передает "Уралинформбюро".

Причиной подобных ограничений называется выполнение особо важных полетов.


Фото: "[ТЕ] Типичный Екатеринбург"/"ВКонтакте"

Стоит отметить, что именно в начале будущей недели в столице Урала ждут президента России Владимира Путина. Запреты на полеты квадрокоптеров и других БПЛА действовали и во время его визита в 2017 году на международную выставку "ИННОПРОМ".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×