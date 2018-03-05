До 8 Марта.

Снегопады дали свердловчанам короткую передышку и зарядили с новой силой. Короткая рабочая неделя перед Международным женским днем будет пасмурной и относительно теплой, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Днем 5 марта столбики термометров дотянутся до нулевой отметки, ночью же опустятся до минус 16, в некоторых районах - до минус 24. Пройдет снег, самые сильные осадки ожидаются на юге Свердловской области. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

6 марта на востоке региона потеплеет до плюс одного, на остальной территории - на пару градусов прохладнее. Ночью - до минус 15. Снегопады сохранятся.

Резко похолодает накануне праздника: днем 7 марта синоптики обещают 9-14 градусов ниже нуля, ночью - местами до минус 24. Поднимется сильный ветер, отдельные порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Екатеринбург все три дня будет засыпать снегом. Днем в понедельник потеплеет до нуля градусов, во вторник температура чуть понизится, а в среду похолодает до минус 11. Ночные температуры составят 11-16 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.