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"Оскар" прошел мимо ЗвягинцеваСегодня в 09:15

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Но отмечен фильм с Родченковым.

Андрею Звягинцеву снова не удалось взять главный приз американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке у нашумевшей ленты "Нелюбовь" перехватила картина чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина", передает "Уралинформбюро".

Впрочем, новая работа российского режиссера уже собрала несколько знаковых наград, в их числе премия "Сезар", приз Каннского жюри и главный приз Лондонского фестиваля. "Нелюбовь" номинировалась на BAFTA и "Золотой глобус", но не была признана победителем.

Для Звягинцева это уже второй несостоявшийся "Оскар". В 2015 году на премию претендовала его картина с Алексеем Серебряковым "Левиафан".

При этом если среди художественных фильмов российскому кино на этот раз не повезло, зато оскароносной закономерно стала нелестная документалка о России. Призом академии отметили фильм о допинге в российском спорте "Икар" с экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым в главной роли.

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