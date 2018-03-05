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Дорожные знаки в России заговорят по-английскиСегодня в 10:04

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Для удобства гостей ЧМ-2018.

В преддверии чемпионата мира по футболу в 11 городах России, где пройдут матчи мундиаля, появятся англоязычные дорожные знаки и указатели. Об этом со ссылкой на оргкомитет "Россия-2018" сообщают "Известия".

Как поясняет издание, это будут дорожные знаки, стенды и указатели, которые разместят на территориях, прилегающих к стадионам, железнодорожным вокзалам, аэропортам и другим местам скопления иностранных болельщиков. При этом навигация будет выполнена в едином стиле, чтобы гостям не нужно было привыкать к новым указателям, когда они переезжают из одного города в другой.

В Екатеринбурге в рамках подготовки в ЧМ-2018 планируется перевести на английский язык не только таблички с названиями улиц и дорожные знаки, но и навигационные указатели внутри крупных торговых центров. Об этом ранее "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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