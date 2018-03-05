До 40 000 рублей.

Штраф за дебош на борту самолета может увеличиться с 2 000 - 5 000 рублей до 20 000 - 40 000 рублей. В такую сумму обойдется невыполнение требований командира лайнера – курение на борту, отказ застегнуть ремень безопасности и другое. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 5 марта рассмотрит правительственная комиссия РФ, пишут "Известия".

Плата за грубость окружающим и прочее мелкое хулиганство, согласно документу, должна вырасти с 500 до 50 000 рублей, а за нарушение правил пользования телефонами, фото- и видеосъемки – со 100 до 1 000 рублей.

Возможность арестовывать нарушителя на срок до 15 суток сохранится, передает "Уралинфорбюро".

Поправки в КоАП согласованны с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. В МВД проект не признали, а юристы считают его открытым для коррупции.

Стоит добавить, что последние несколько лет правительство РФ активно ведет борьбу с хулиганством в небе. В ноябре 2017 года авиаперевозчики начали составлять черные списки возмутителей спокойствия, позволяющие отказывать им в обслуживании. Ранее была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

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