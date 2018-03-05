Дебош в самолете подорожает в 10 разСегодня в 10:45
- Текст
До 40 000 рублей.
Штраф за дебош на борту самолета может увеличиться с 2 000 - 5 000 рублей до 20 000 - 40 000 рублей. В такую сумму обойдется невыполнение требований командира лайнера – курение на борту, отказ застегнуть ремень безопасности и другое. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 5 марта рассмотрит правительственная комиссия РФ, пишут "Известия".
Плата за грубость окружающим и прочее мелкое хулиганство, согласно документу, должна вырасти с 500 до 50 000 рублей, а за нарушение правил пользования телефонами, фото- и видеосъемки – со 100 до 1 000 рублей.
Возможность арестовывать нарушителя на срок до 15 суток сохранится, передает "Уралинфорбюро".
Поправки в КоАП согласованны с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. В МВД проект не признали, а юристы считают его открытым для коррупции.
Стоит добавить, что последние несколько лет правительство РФ активно ведет борьбу с хулиганством в небе. В ноябре 2017 года авиаперевозчики начали составлять черные списки возмутителей спокойствия, позволяющие отказывать им в обслуживании. Ранее была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка.
Ранее по теме:
Закурившие на борту российских самолетов заплатят гигантские штрафы
Штрафы за хулиганство в самолете взлетят
"Победа" многократно увеличила размер штрафа за курение
Путин разрешил авиакомпаниям не пускать дебоширов на борт самолетов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:24
Челябинец свел счеты с жизнью в СИЗО
Его могли довести до самоубийства.Сегодня в 13:21
Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
Второй год кряду.Сегодня в 13:17
Тело новорожденной девочки нашли в лесу Санкт-Петербурга
В коробке из-под обуви.Сегодня в 13:09
По цехам ВСМПО прогулялся свердловский министр
Международных и внешнеэкономических связей.Сегодня в 12:59
День Победы в Екатеринбурге подорожал на миллион рублей
С прошлого года.Сегодня в 12:35
Молодой ямалец зарезал соседа
И ранил его жену.Сегодня в 12:32
Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
Прокуратура подала апелляцию.Сегодня в 12:25
На Среднем Урале задержали 130 пьяных водителей
За три дня.Сегодня в 12:09
Корейцы "научили" аккумулятор заряжаться за 30 секунд
Соединив полимерные цепи с нанокатодами.Сегодня в 12:05
Попавшй в смертельное ДТП в Башкирии грузовик был перегружен
В 1,5 раза.Сегодня в 12:01
Салдинские ниндзя отправились в "заплыв на ватрушках"
И отведали солдатской каши.Сегодня в 11:50
ПФР не будет отнимать у пенсионеров деньги
Которые ошибочно начислил.Сегодня в 11:49
Денежный спор мэрии и подземки Екатеринбурга разрешился в суде
Пошли на мировую.Сегодня в 11:29
Топ-менеджеры МРСК Урала лишились приставок "и.о."
По решению совета директоров МРСК Урала.Сегодня в 11:26
Неизвестные обчистили "Связной" в Екатеринбурге
Проводится проверка.
Ещё в сюжете «Тагил рулит!»
Главные новости
- Сегодня в 13:21Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
- Сегодня в 12:32Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
- Сегодня в 11:22"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
- Сегодня в 11:11К ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят приют для бездомных
- Сегодня в 08:34Снегопады вернулись на Средний Урал
Аналитика
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.