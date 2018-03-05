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Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2018"Сегодня в 11:11

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Россия не в их числе.

Определилась тройка предполагаемых лидеров "Евровидения-2018", которое состоится в мае. Согласно прогнозу ведущих букмекерских компаний, опубликованному на Eurovisionworld.com, победа достанется эстонской исполнительнице Элине Нечаевой. Таким образом, эстонцы заберут победу уже во второй раз: впервые главный приз увезли в Эстонию рок-музыкант Танель Падар и поп-певец Дэйв Бентон в 2001 году, передает "Уралинформбюро".

По прогнозам, второе и третье места конкурса достанутся коллективам из Болгарии и Чехии соответственно. Кандидату из России, певице Юлии Самойловой, которую в 2017 году не допустили до участия, предрекают только восьмое место.

Стоит напомнить, в прошлом году Самойловой не удалось выступить на "Евровидении" в Киеве из-за позиции принимающей стороны. Причиной запрета на въезд в Украину стали концерты, которые певица давала в Крыму.

"Евровидение-2018" пройдет в Португалии: 8 и 10 мая в Лиссабоне состоятся полуфинальные выступления, победителя определят 12 мая.

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