Которые ошибочно начислил.

Россияне смогут оставить себе ошибочно начисленные сотрудниками Пенсионного фонда РФ выплаты. Такое решение принял Конституционный суд, передает "Уралинформбюро".

Прецедентом стало решение принятое КС по иску ПФР к жительницей Вологодской области Надежде Горностаевой. Женщине неверно оформили инвалидность, а когда это выяснилось, попросили вернуть почти 400 тысяч "неправомерно" полученных рублей пенсии. Суд встал на сторону Горностаевой.

Возможно, территориальные органы ПФР продолжат обращаться по аналогичным вопросам в суд, так как необходимые поправки в законодательство еще не сделаны.