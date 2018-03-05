Соединив полимерные цепи с нанокатодами.

Ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST изобрели аккумулятор, который способен полностью зарядиться за полминуты. Чтобы создать такую батарейку, они соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена, сообщает phys.org.

Аккумулятор способен заряжаться за 20-30 секунд при использовании маломощного зарядного устройства, например, USB-переходника. Сила тока, при которой заряжается инновационный источник питания, в 100 раз превышает обычную, передает "Уралинформбюро".