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Салдинские ниндзя отправились в "заплыв на ватрушках"Сегодня в 12:01

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И отведали солдатской каши.

Спортивно-игровой праздник в честь Дня защитника отечества в Верхней Салде прошел на Мельничной в 18 раз. Среди его участников были начальник Верхнесалдинского отдела военного комиссариата Владимир Олешкевич, председатель городского Совета ветеранов Николай Кондрашов и начальник отдела по мобилизационной работе ВСМПО Александр Шершов, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Гости мероприятия на время собирали оружие и состязались в меткости, подтягивались на турнике и поднимали 16-килограммовую гирю. Самые быстрые, меткие, ловкие и сильные получили призы от корпорации "ВСМПО-Ависма".

Впервые прошел конкурс "Салдинский ниндзя". Его участникам пришлось бегать с автоматом, закидывать обруч на стойку и отправиться в "заплыв" по снегу на сноутьюбинге.

Юные горожане смогли примерить роли сержантов, мичманов и ефрейторов, надев настоящие каски, и посостязаться с папами в "Веселых стартах".

Затем всех собравшихся ждала солдатская каша - хватило всем, повара приготовили 1 500 порций гречи с тушенкой.

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