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Попавшй в смертельное ДТП в Башкирии грузовик был перегруженСегодня в 12:05

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В 1,5 раза.

Грузовик-участник ДТП в Башкирии ехал с перегрузом в почти 60% от допустимой нормы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе федерального Ространснадзора.

Специалисты ведомства провели контрольное взвешивание грузовика, перевозившего щебень по маршруту Сатка - Уфа. При нормативе общей массы в 44 тонны фактический вес фуры составил 70 тонн, всего грузовик вез 51 тонну щебня. В товарно-транспортной накладной данные занизили: масса груза, указанная в документах, - 45 тонн. В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены дела об административном правонарушении.

Смертельное ДТП на трассе М-5 "Урал" произошло вечером 27 февраля. Пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой. 8 пассажиров и водитель автобуса погибли. Еще 4 пассажира пострадали. Предварительной причиной аварии следователи назвали наледь на дороге. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Ранее по теме:
Девять человек в ДТП на М-5 "Урал" погубила наледь

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