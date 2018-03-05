За три дня.

За 2-4 марта 2018 года автоинспекторы Среднего Урала выявили 130 нетрезвых автолюбителей и 78 человек, севших за руль без прав.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, любителей "пьяной" езды оштрафуют и лишат водительских удостоверений. 12 человек, которые повторно попались нетрезвыми за рулем, понесут уголовную ответственность.

В праздничные выходные "антиалкогольный" рейд повторится.