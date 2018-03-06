Второй год кряду.

Этап всероссийского фестиваля "Вместе Медиа" прошел в Екатеринбурге. Представители профессионального сообщества УрФО и столичные эксперты гостили в уральской столице 2-4 марта.

Помимо образовательных сессий фестиваль подразумевает определение лучших журналистских работ за год по отдельным номинациям: "Большой материал", "Новость" и "Пост в социальных сетях".

Одним из триумфаторов прошедшего форума стало "Уралинформбюро". Работа Евгения Сусорова и Софии Мухамедьяновой "Пионерка" уходящей эпохи", посвященная судьбе Алапаевской узкоколейной железной дороги, была признана лучшей в разделе лонгридов. Модераторы обсуждения спецкор "Медузы" Иван Голунов и руководитель службы новостей портала Iz.ru Иван Глуходедов отметили качественную верстку материала, актуальность затронутой проблемы и качественное раскрытие темы.

Стоит отметить, что в прошлом году работа "Уралинформбюро" также победила в номинации "Большой материал". Лучшей тогда была признана статья "Екатеринбургское чудо – качающийся дом"