Абонент рискует "выболтать" все хакерам.

В среднем четрые раза в день кибервзломщики стараются отобрать информацию об абоненте у крупного оператора мобильной связи. Исследования компании Positive Technologies показали, что 7,8% таких атак становятся успешными как в России, так и за рубежом.

Злоумышленники создают поддельную сеть, в которой прослушивают разговор пользователей сотовой связи. Либо хакеры не дают абонентам отправлять запросы операторам, что ведет к потере обслуживания, передает "Уралинформбюро".

Исследователи считают мобильную связь уязвимой из-за протоколов, которые необходимы для поддержки 2G и 3G.