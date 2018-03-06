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Сотовую связь назвали кибернебезопасной05 марта в 14:03

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Абонент рискует "выболтать" все хакерам.

В среднем четрые раза в день кибервзломщики стараются отобрать информацию об абоненте у крупного оператора мобильной связи. Исследования компании Positive Technologies показали, что 7,8% таких атак становятся успешными как в России, так и за рубежом.

Злоумышленники создают поддельную сеть, в которой прослушивают разговор пользователей сотовой связи. Либо хакеры не дают абонентам отправлять запросы операторам, что ведет к потере обслуживания, передает "Уралинформбюро".

Исследователи считают мобильную связь уязвимой из-за протоколов, которые необходимы для поддержки 2G и 3G.

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