Мужского.

В преддверии Международного женского дня уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг предложила властям страны изменить национальный гимн.

В стихах поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанных еще в 1841 году, все гендерноокрашенные слова планируется заменить на нейтральные. Например, вместо "по-братски с сердцем и рукой" и "отечество" вставить "бодро с сердцем и рукой" и "родина", передает "Уралинформбюро".

В своем докладе Розе-Меринг ссылается на гимны Австрии и Канады, переписанные в погоне за "половой нейтральностью".