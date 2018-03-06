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Гимн ФРГ лишат пола05 марта в 14:10

  • Текст

Мужского.

В преддверии Международного женского дня уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг предложила властям страны изменить национальный гимн.

В стихах поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанных еще в 1841 году, все гендерноокрашенные слова планируется заменить на нейтральные. Например, вместо "по-братски с сердцем и рукой" и "отечество" вставить "бодро с сердцем и рукой" и "родина", передает "Уралинформбюро".

В своем докладе Розе-Меринг ссылается на гимны Австрии и Канады, переписанные в погоне за "половой нейтральностью".

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