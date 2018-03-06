×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Стафилококк защитит от меланомы05 марта в 15:29

  • Текст

И других видов рака.

Бактерии, живущие на коже человека, могут стать панацеей от онкологических заболеваний. Необычные свойства Staphylococcus epidermidis обнаружили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья, посвященная открытию, вышла на сайте вуза, передает "Уралинформбюро".

Штамм Staphylococcus epidermidis производит 6-N-гидроксиаминопурин (6-HAP) - химическое вещество, которое убивает некоторые типы раковых клеток, но не токсично для нормальных. Оно препятствует синтезу ДНК, замедляя рост опухолей.

В ходе эксперимента ученые подвергли две группы мышей длительному ультрафиолетовому облучению. После этого на коже грызунов без S. epidermidis появились многочисленные злокачественные образования, тогда как у остальных подобных опухолей не было или они были единичными.

Еще одна группа мышей получала внутривенные инъекции 6-HAP каждые 48 часов в течение двух недель, после чего им вводили клетки рака. В этом случае опухоли появлялись, но были двое меньше.

Хорошие результаты 6-HAP показал и при внедрении в клетки лимфомы.

Стоит отметить, что меланома является самой серьезной формой рака кожи, которая начинается с пигмент-продуцирующих клеток кожи, называемых меланоцитами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×