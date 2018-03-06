И других видов рака.

Бактерии, живущие на коже человека, могут стать панацеей от онкологических заболеваний. Необычные свойства Staphylococcus epidermidis обнаружили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья, посвященная открытию, вышла на сайте вуза, передает "Уралинформбюро".

Штамм Staphylococcus epidermidis производит 6-N-гидроксиаминопурин (6-HAP) - химическое вещество, которое убивает некоторые типы раковых клеток, но не токсично для нормальных. Оно препятствует синтезу ДНК, замедляя рост опухолей.

В ходе эксперимента ученые подвергли две группы мышей длительному ультрафиолетовому облучению. После этого на коже грызунов без S. epidermidis появились многочисленные злокачественные образования, тогда как у остальных подобных опухолей не было или они были единичными.

Еще одна группа мышей получала внутривенные инъекции 6-HAP каждые 48 часов в течение двух недель, после чего им вводили клетки рака. В этом случае опухоли появлялись, но были двое меньше.

Хорошие результаты 6-HAP показал и при внедрении в клетки лимфомы.

Стоит отметить, что меланома является самой серьезной формой рака кожи, которая начинается с пигмент-продуцирующих клеток кожи, называемых меланоцитами.