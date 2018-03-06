С разрешения Путина.

Президент РФ Владимир Путин учредил знак отличия "За наставничество". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Знак выполнен из серебра с позолотой. На лицевой стороне награды изображено восходящее солнце и символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. Знак соединяется с муаровой лентой, уложенной бантом.

Наградой будут поощрять лучших наставников молодежи за личные заслуги на протяжении не менее 5 лет, передает "Уралинформбюро".