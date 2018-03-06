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В России появилась новая награда – знак отличия "За наставничество"05 марта в 14:42

С разрешения Путина.

Президент РФ Владимир Путин учредил знак отличия "За наставничество". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Знак выполнен из серебра с позолотой. На лицевой стороне награды изображено восходящее солнце и символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. Знак соединяется с муаровой лентой, уложенной бантом.

Наградой будут поощрять лучших наставников молодежи за личные заслуги на протяжении не менее 5 лет, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
угу 05 марта в 15:29

ха...весь шоу-бизнес увешается такими значками, ну, а потом и директора потянутся за такими наградками

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