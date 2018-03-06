Авиаузлу помогут волонтеры.

Екатеринбургский аэропорт планирует на время чемпионата мира по футболу обойтись существующим персоналом.

"В Кольцово, помимо сотрудников авиаузла, будут работать волонтеры. Дополнительные кадры на время мундиаля набираться не будут", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.