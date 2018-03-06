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Уральские регионы "отпразднуют" 8 марта снегопадами и метелями05 марта в 15:26

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На дорогах - гололедица.

Мощные снегопады надвигаются на Тюменскую и Челябинскую области.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области "Уралинформбюро" сообщили, что днем 6 марта и в ночные часы 7 марта на юге региона и в областном центре ожидаются сильные снегопады, гололед и метель с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Днем 7 марта осадки ослабеют, однако порывистый ветер сохранится.

Спасатели предупреждают, что в непогоду повышается количество дорожно-транспортных происшествий, становится выше вероятность получить переохлаждение. Тюменцам рекомендуют отказаться от дальних поездок и не отпускать маленьких детей одних на улицу.

В Челябинске обильное выпадение снега ожидается ближе к выходным. В городе прогнозируется до 20 миллиметров осадков - больше месячной нормы. Глава города Евгений Тефтелев поручил подготовить технику для работы в усиленном режиме.

Стоит добавить, что с новой силой снегопады зарядили и в Свердловской области. Самые мощные осадки ожидаются на юге Среднего Урала и в Екатеринбурге. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

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Снегопады вернулись на Средний Урал

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