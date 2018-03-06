Ради "Золотых масок".

С начала марта в Москве стартуют показы свердловских театров. Уральцы привезли в столицу постановки, номинированные на национальную театральную премию "Золотая маска". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Так, 5 марта на сцене Театра им. М. Ермоловой артисты серовской Драмы представят постановку "Сучилища". В рамках программы "Маска плюс" зрители увидят и "Смерть Тарелкина" этого же коллектива.

Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета 14 марта выступят на сцене Большого театра с постановкой "Наяда и рыбак. Сюита". А 15 марта москвичам представится возможность оценить постановку екатеринбургского Театра музкомедии "Микадо, или город Титипу". Оперетта была создана при поддержке губернатора Свердловской области – регион выделил на нее грант в размере 7 миллионов рублей. "Микадо" покажут на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Также на "Золотую маску" претендуют балет "Снежная королева" и опера "Пассажирка" Екатеринбургского оперного, спектакли "Имаго-ловушка" театра "Провинциальные танцы" и "Эссенция" танцевальной компании Zonk’a.

Одновременно постановки номинантов можно будет посмотреть и в Екатеринбурге - в рамках проекта "Золотая маска в кино". На экранах кинотеатров города будут показаны постановки Театра наций "Иванов" и Театра имени Пушкина "Барабаны в ночи". Некоторые постановки будут транслироваться в онлайн-приложении "Яндекса".

Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля 2018 года.

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