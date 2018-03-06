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"Уральские авиалинии" начнут летать в Болонью05 марта в 15:28

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Из шести городов.

С апреля 2018 года "Уральские авиалинии" открывают прямые перелеты в Болонью из Екатеринбурга, Москвы (Домодедово), Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары. Рейсы будут выполняться по субботам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Болонья богата достопримечательностями – это и арочные галереи, и самый старый в Европе университет, и ворота Галльера, и фонтан Нептуна и многое другое. Прилетев в исторический центр области Эмилия-Романья, путешественники получают возможность значительно расширить экскурсионную программу, в которую входят северные регионы Италии с живописными озерами Гарда и Комо, а также знаменитыми альпийскими курортами. А уставших от "культпоходов" ждут пляжи Адриатического моря.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году услугами компании воспользовались 8 000 474 человека. 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319) "Уральских авиалиний" работают более чем на 200 направлениях.

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