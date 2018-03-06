На время паводка.

Тюменские власти вводят сезонное ограничение движения большегрузных автомобилей по дорогам регионального и межмуниципального значения. Запрет касается транспортных средств с грузом и без груза с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

На грунтовых дорогах ограничение будет действовать с 9 апреля по 1 мая, а на участках с твердым и переходным типом покрытия – с 15 апреля по 14 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Тюменской области.

Запрет не распространяется на международные перевозки, автобусное движение, на технику Минобороны, на машины, выполняющие работы по ремонту и содержанию дорог. Без ограничений будут перемещаться колесные тракторы мощностью до 160 лошадиных сил, занятые в сельском хозяйстве, а также грузовики перевозящие лекарства, ГСМ, продукты, почту, семена и удобрения.