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Жителям Среднеуральска дали шанс на чистую воду05 марта в 17:56

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Из-под крана.

В Среднеуральске после прокурорских проверок приостановлены сбросы сточных вод и приводятся в порядок очистные сооружения. Комплекс надзорных мероприятий был проведен по поручению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что очистные сооружения, находящиеся в обслуживании ООО "Тепловодоканал", были введены в эксплуатацию в 1953-1979 годах и порядком изношены. Как результат, в городской пруд поступают недостаточно очищенные сточные воды с повышенным содержанием вредных веществ. Свою лепту в загрязнение водоема вносит и ООО "Птицефабрика Среднеуральская", также осуществляющая сброс производственных сточных вод.

По итогам проверок на "Тепловодоканал" наложен денежный штраф. Кроме того, суд обязал руководство предприятия обеспечить качественную очистку сточных вод. К настоящему времени проведена модернизация нескольких насосно-канализационных станций, а также разработана документация по реконструкции очистных сооружений.

С птицефабрики "Среднеуральская" по решению суда взыскано более полумиллиона рублей, а также наложен запрет на сброс предприятием стоков. Разработан график работ до 2022 года, предусматривающий строительство и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений.

Отмечается, что региональное минЖКХ утвердило инвестиционную программу развития системы водоотведения в Среднеуральске. Для реализации запланированных мероприятий местный бюджет получит целевую субсидию. Решение о выделении денег уже принято.

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