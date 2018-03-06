Без разрешения минэкологии.

Челябинский дворец спорта "Юность" за загрязнение воздуха оштрафовали на 90 000 рублей, а его руководителя – на 40 000 рублей. Главного инженера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

У газовой котельной, отапливающей помещения ДС, и комплекса газопоршневых агрегатов, который необходим для выработки энергии, не было разрешения выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

После инцидента МУП ДС "Юность" обратилось в минэкологии с просьбой о получении разрешения на выбросы.