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Челябинская "Юность" надымила на 130 000 рублей05 марта в 17:25

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Без разрешения минэкологии.

Челябинский дворец спорта "Юность" за загрязнение воздуха оштрафовали на 90 000 рублей, а его руководителя – на 40 000 рублей. Главного инженера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

У газовой котельной, отапливающей помещения ДС, и комплекса газопоршневых агрегатов, который необходим для выработки энергии, не было разрешения выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

После инцидента МУП ДС "Юность" обратилось в минэкологии с просьбой о получении разрешения на выбросы.

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