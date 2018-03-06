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Половодье угрожает семи свердловским муниципалитетам05 марта в 17:40

  • Текст

Власти организуют подвоз продуктов.

Подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья в Свердловской области обсудили на правительственной комиссии под председательством вице-губернатора Азата Салихова .

В группе риска, по данным министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексея Кузнецова, 7 муниципальных образований: Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ. По мнению Кузнецова, из-за дефицита осадков зимой подтопление жилых домов маловероятно. Однако, окончательный прогноз интенсивности половодья станет известен только к концу марта.

Профильные министерства создадут в муниципалитетах из группы риска запасы продовольствия и медикаментов, а также предусмотрят резервные варианты перевозки людей и грузов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

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