Власти организуют подвоз продуктов.

Подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья в Свердловской области обсудили на правительственной комиссии под председательством вице-губернатора Азата Салихова .

В группе риска, по данным министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексея Кузнецова, 7 муниципальных образований: Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ. По мнению Кузнецова, из-за дефицита осадков зимой подтопление жилых домов маловероятно. Однако, окончательный прогноз интенсивности половодья станет известен только к концу марта.

Профильные министерства создадут в муниципалитетах из группы риска запасы продовольствия и медикаментов, а также предусмотрят резервные варианты перевозки людей и грузов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.