В аэропорту Бирмингема.

1 и 2 марта в аэропорту Бирмингема засняли посадку во время шторма крупнейших в мире пассажирских самолетов А380-800 компании Emirates. Видео появилось в YouTube.

Погода устроила пилотам лайнеров испытания в виде сильного ветра, снегопада и слякоти на посадочной полосе. На кадрах самолеты с 853 пассажирами с трудом выравниваются на посадочной полосе, выбрасывая из-под колес искры, передает "Уралинформбюро".

Видео: flugsnug, youtube.com

Стоит напомнить, в Европу пришел "Зверь с Востока" – суровые 30-градусные морозы. Меньше всех "повезло" британцам, города которых засыпает снегом.