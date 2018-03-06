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Штормовой ветер едва не сбил крупнейший в мире аэробус (ВИДЕО)05 марта в 18:00

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В аэропорту Бирмингема.

1 и 2 марта в аэропорту Бирмингема засняли посадку во время шторма крупнейших в мире пассажирских самолетов А380-800 компании Emirates. Видео появилось в YouTube.

Погода устроила пилотам лайнеров испытания в виде сильного ветра, снегопада и слякоти на посадочной полосе. На кадрах самолеты с 853 пассажирами с трудом выравниваются на посадочной полосе, выбрасывая из-под колес искры, передает "Уралинформбюро".

Видео: flugsnug, youtube.com

Стоит напомнить, в Европу пришел "Зверь с Востока" – суровые 30-градусные морозы. Меньше всех "повезло" британцам, города которых засыпает снегом.

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