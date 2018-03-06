Быстрее молодежи.

73% россиян старше 55 лет ежедневно пользуются интернетом. При этом, согласно исследованиям Google и Kantar TNS, аудитория "65+" на 4% шире, чем молодежная - от 16 до 19 лет.

Смартфоны для поиска новостей, просмотра онлайн-видео, покупок товаров и услуг используют 61% граждан. Если ссылка не открывается за 5 секунд, практически все (90%) переходят на другие сайты, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что за последние годы у россиян выработалась привычка пользоваться несколькими гаджетами одновременно. Например, 70% молодежи "серфят" в смартфоне при включенном телевизоре.