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Россия не переживет зомби-апокалипсисаСегодня в 10:27

Считают ученые.

Исследователи из бразильского университета Жуис-ди-Фора рассмотрели шансы на выживание человечества при столкновении с "ходячими мертвецами". Результаты своих изысканий математики де Мендон, Теиксейра и Сато представили в статье "Моделирование нашего выживания в зомби-апокалипсисе", передает "Уралинформбюро".

По мнению ученых, остановить нашествие зомби сможет только многочисленная армия. Они подсчитали, что на 1 000 мирных жителей и одного зомби, с которого начинается цепочка заражений, потребуется не меньше 47 воинов. Таким образом, той же России с численностью населения в почти 147 миллионов человек понадобится почти 7-миллионная армия.

Отмечается, что единственной страной, которая в данный момент обладает требуемой мощью, является Северная Корея.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
А сколько шансов выживания у человечества при повсеместной глупости? Сегодня в 11:53

А учёные сами с катушек не съехали? Где они видели хотя бы одного зомби мертвеца? В Африке?Да блин... всё равно там не мертвецы, а вусмерть упившиеся наркоманы, хотя, их, конечно, можно причислить к той самой армии зомби, но ведь без биологической смерти.

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