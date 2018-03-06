Если они молодо выглядят.

Кассиры и контролеры кинозалов и театров должны иметь право требовать у зрителей документы, удостоверяющие личность. Соответствующие поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" разработал Минкульт.

По данным "Известий", правило распространится на фильмы и спектакли категории "18+". Изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Министерство культуры также предлагает запретить демонстрацию трейлеров к фильмам для взрослых перед началом детских сеансов, если в них есть сцены насилия, нецензурная брань или употребление наркотиков, передает "Уралинформбюро".