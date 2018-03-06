Остановят на границе.

Подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма иностранцев нельзя пускать в Россию. Такой пункт депутаты Госдумы предложили внести в закон " О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и получили поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает "Уралинформбюро".

"Черный" список будет формироваться на основании данных Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ, МВД и МИДа.

Сейчас в Россию не пускают иностранцев, нарушивших правила въезда и сроки прибывания, сообщивших ложные сведения о себе, неоднократное привлекавшихся к административной ответственности либо участвующих в нежелательной международной неправительственной организации.