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Спонсоры терроризма в Россию не пройдутСегодня в 11:33

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Остановят на границе.

Подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма иностранцев нельзя пускать в Россию. Такой пункт депутаты Госдумы предложили внести в закон " О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и получили поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает "Уралинформбюро".

"Черный" список будет формироваться на основании данных Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ, МВД и МИДа.

Сейчас в Россию не пускают иностранцев, нарушивших правила въезда и сроки прибывания, сообщивших ложные сведения о себе, неоднократное привлекавшихся к административной ответственности либо участвующих в нежелательной международной неправительственной организации.

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