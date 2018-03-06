Женщина получила тяжелые травмы.

Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 90 000 рублей компенсации после того, как поскользнулась и упала на тротуаре. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года на улице Уральской. В результате падения пожилая женщина получила многочисленные травмы, в том числе тяжелые переломы. В течение месяца пострадавшая лечилась в одной из больниц города и два месяца проходила реабилитацию.

Кировский райсуд, куда она обратилась после выздоровления, обязал взыскать с предпринимателя Алексея Ведерникова, заключившего муниципальный контракт на обслуживание территории Кировского района, почти 90 000 рублей. Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Бизнесмен настаивал на том, что тротуар был очищен, а наледь образовалась вследствие понижения температуры воздуха.

Облсуд, изучив материалы дела, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.