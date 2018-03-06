×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурженкам подарят триумфаторов Венецианского фестиваляСегодня в 12:15

  • Текст

На 8 Марта.

В Екатеринбурге продолжают демонстрировать лучшие итальянские фильмы в рамках IV Russia-Italia Film Festival (RIFF). На второй неделе киносмотра зрители смогут увидеть приуроченную к Международному женскому дню премьеру романтической комедии "Между нами, девочками", а также фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля "И целый мир между нами", получивший "Золотой глобус"

7 марта в екатеринбургском "Салюте" покажут комедийное роудмуви "Не парься!", главную роль в котором исполнил Ник Ночелла – "итальянский Джим Белуши". На международном кинофестивале в Локарно Ночелла признали лучшим актером 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе RIFF, 9 марта на кинофестивале пройдет день Апулии. Он будет представлен документальной лентой "Доброе утро, Таранто!", а также романтическим роуд-муви "В дорогу с Тарантелло" и семейной мелодраммой "Божией милостью".

Кроме того, в рамках образовательной программы дня Апулии при при поддержке Ассоциации преподавателей итальянского языка в Екатеринбурге пройдет лекция Юлии Филипацци "Языческие практики в музыкальной культуре южной Италии" и мастер-класс Ballo di gruppo.

10 марта на экране "Салюта" покажут комедию "Большая афера в маленьком городе". Главную роль в картине исполнил Сильвио Орландо, полюбившийся фанатам сериала "Молодой папа" в образе кардинала Войелло. В этот же день состоится заключительный показ лучшего фильма года по версии жюри RIFF, экранизация Эрика-Эммануэля Шмитта "Маленькие семейные преступления".

Завершится марафон итальянского кинематографа 11 марта. В этот день покажут фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля "Неделимые": историю о юных певицах-сиамских близнецах, о свободе и настоящей любви.

Стоит отметить, что все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ранее по теме:
В Екатеринбург привезли "десятерную радость"
Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×