Екатеринбурженкам подарят триумфаторов Венецианского фестиваляСегодня в 12:15
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На 8 Марта.
В Екатеринбурге продолжают демонстрировать лучшие итальянские фильмы в рамках IV Russia-Italia Film Festival (RIFF). На второй неделе киносмотра зрители смогут увидеть приуроченную к Международному женскому дню премьеру романтической комедии "Между нами, девочками", а также фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля "И целый мир между нами", получивший "Золотой глобус"
7 марта в екатеринбургском "Салюте" покажут комедийное роудмуви "Не парься!", главную роль в котором исполнил Ник Ночелла – "итальянский Джим Белуши". На международном кинофестивале в Локарно Ночелла признали лучшим актером 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе RIFF, 9 марта на кинофестивале пройдет день Апулии. Он будет представлен документальной лентой "Доброе утро, Таранто!", а также романтическим роуд-муви "В дорогу с Тарантелло" и семейной мелодраммой "Божией милостью".
Кроме того, в рамках образовательной программы дня Апулии при при поддержке Ассоциации преподавателей итальянского языка в Екатеринбурге пройдет лекция Юлии Филипацци "Языческие практики в музыкальной культуре южной Италии" и мастер-класс Ballo di gruppo.
10 марта на экране "Салюта" покажут комедию "Большая афера в маленьком городе". Главную роль в картине исполнил Сильвио Орландо, полюбившийся фанатам сериала "Молодой папа" в образе кардинала Войелло. В этот же день состоится заключительный показ лучшего фильма года по версии жюри RIFF, экранизация Эрика-Эммануэля Шмитта "Маленькие семейные преступления".
Завершится марафон итальянского кинематографа 11 марта. В этот день покажут фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля "Неделимые": историю о юных певицах-сиамских близнецах, о свободе и настоящей любви.
Стоит отметить, что все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.
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