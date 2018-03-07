Смета на детские лагеря увеличена.

Мэрия Екатеринбурга увеличила на 22,5 миллиона рублей финансирование работ по строительству, реконструкции и капремонту инфраструктуры детских оздоровительных лагерей в 2017–2020 годах. Повышение расходов зафиксировано в соответствующем постановлении горадминистрации от 1 марта 2018 года, сообщает "Уралинформбюро".

В сравнении с прежней редакцией из программы исчез пункт "Разработка проектно-сметной документации и строительство медблока на территории МАУ ДОЛ "Каменный цветок" в поселке Таватуй". На этот проект за три года планировалось потратить 7,5 миллиона рублей.

При этом в списке появились новые объекты: клуб-столовая в лагере имени А. Гайдара (станция Хрустальная), эстрада с занавесом в "Космосе" (поселок Двуреченск), станция очистки в "Волне" (поселок Таватуй) и кровля столовой в соседнем с "Волной" "Приозерном".

Кроме того, в смету заложены средства на разработку проектной документации для установки ограждений и прочих объектов инфраструктуры в "Спутнике" (Арамиль) и "Заре" (село Кадниково, Сысертский район).

Предполагается, что общая сумма, выделенная на работы по обустройству ДОЛ до 2020 года, составит 286,1 миллиона рублей. Из них 267,8 миллиона рублей - из бюджета Екатеринбурга.