Впервые в истории.

К командованию группой боевых кораблей впервые в истории японских военно-морских сил приступила женщина-офицер. 44-летняя капитан первого ранга Рёко Адзума вступила в должность на военно-морской базе Йокосука, сообщает ТАСС.

Под началом офицера окажутся около тысячи человек командного состава и четыре корабля. В их числе – крупнейший в ВМС Японии вертолетоносец "Идзумо".

Стоит отметить, что 2016 году Адзума стала первой в истории страны женщиной-капитаном боевого корабля.

В вооруженные силы в последние годы японцы активно привлекают женщин. Недавно представительницам прекрасного пола разрешили становиться пилотами боевых самолетов, передает "Уралинформбюро".