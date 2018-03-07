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Эксперты из Крыма запретили надстраивать минздрав Свердловской области06 марта в 16:44

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В ущерб соседнему особняку.

Группа реставраторов из Крыма встала на защиту екатеринбургского памятника архитектуры с элементами модерна — Особняка мещанина Блинова (Вайнера, 38). Акт историко-культурной экспертизы крымчан размещен на сайте областного Управления охраны и использования объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".

Судя по тексту документа, эксперты настаивают на очень большой охранной зоне для памятника. Она охватывает внушительный участок улицы Вайнера и почти вплотную подходит к территории будущей стройки культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Согласно выкладкам специалистов, там не может вестись капитальное строительство, нельзя устанавливать рекламные конструкции и устраивать автопарковки.

Отдельно выделена зона регулирования застройки (ЗРЗ), где строго возбраняется применение "диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений по чрезмерно активному силуэту и цвету, в том числе использование активных цветовых решений в отделке фасадов, устройство мансард и кровель с конструкциями ломаной формы… и геометрических объемов современной архитектуры, не адаптированной к историко-архитектурной среде". Проще говоря, нельзя "играть цветом" и возводить постройки чрезмерно экстравагантных форм, которые бы смотрелись дисгармонично рядом со старинным зданием.

В пределах ЗРЗ-2 экспертиза запрещает надстройку этажей над существующим объектом капительного строительства по адресу Вайнера, 34б, где сегодня находится областное министерство здравоохранения.


Темно-оранжевым цветом обозначены зоны ЗРЗ вокруг особняка Блинова. Фото:okn.midural.ru.

Участок улицы Вайнера между Малышева и Радищева давно привлекает застройщиков. Так, в 2016 году областной минстрой разрешил межевание и планировку этой территории компании "Альберго-Екатеринбург", учредителями которой являются две фирмы, зарегистрированные на Кипре.

В свое время эта компания взялась за реставрацию двух старинных особняков на Хохрякова, однако своими действиями вызвала шквал критики со стороны горожан. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в июне 2017 года в ходе работ на Хохрякова, 27 (Дом Максимова) подрядчик, нанятый "Альберго-Екатеринбург", неаккуратно применил тяжелую технику (бульдозеры) на территории памятника архитектуры.

Самый громкий проект, связанный с этим участком, — строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", стартовавшее в январе 2018 года.

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