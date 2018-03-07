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Екатеринбургских школяров кормили с наценкой в 923%06 марта в 16:59

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Вместо 60%.

В 2016-2017 учебном году ЕМУП "Комбинат школьного питания" завышал цены на продукты для приготовления обедов в МАОУ СОШ №16. "Навар" превысил 169,8 тысячи рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, "Комбинат школьного питания" проигнорировал предельные размеры наценок на продукты для приготовления обедов (не более 20%), установленные в Свердловской области. Например, яблоки стоили на 92,24% дороже цены закупки, сливы - на 132,07%, сыр - на 250,95%, а свежие огурцы - на 237,82%.

Наценка на кулинарную продукцию собственного производства и вовсе была гигантской - до 923,11% вместо положенных 60%.

За нарушение порядка ценообразования против начальника производственного отдела МУПа было заведено административное дело. Он был оштрафован на 50 000 рублей.

После вмешательства прокуратуры "Комбинат школьного питания" снизил наценки на продукты.

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