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"Зяблицев-Фонд" подарил екатеринбурженкам концерт к 8 марта06 марта в 15:37

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И вручил подарки.

Первый из числа посвященных Международному женскому дню концертов, которые традиционно организует "Зяблицев-Фонд", прошел в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось в ДК имени Горького, передает "Уралинформбюро".

Концерт, по словам депутата свердловского Заксобрания Евгения Зяблицева, начался с поздравлений: "В самом начале я поздравил всех присутствующих в зале женщин. Вручил почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области Евгении Владимировне Даниловой и отметил работу активистов "Зяблицев-Фонда" Виктории Николаевны Николаенко, Натальи Викторовны Яковлевой, Нины Ивановны Голодковой".

Также народный избранник рассказал о своей депутатской работе и поделился планами на финансирование в 2018 году из резервного фонда правительства Свердловской области.

"Документы уже оформлены на школы №№ 7 и 28 Октябрьского района и школы №№ 47 и 145 Кировского района. Если все получится, в общей сложности школам будет выделен один миллион рублей", - подчеркнул Зяблицев.

После торжественного открытия начался концерт. Зрители тепло встречали артистов. По окончании праздника всем присутствующим были вручены подарки от "Зяблицев-Фонда".

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