Россияне спускают премии на гаджеты06 марта в 17:15
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И модную одежду.
Почти половина российских офисных работников потратила бы неожиданную премию на модный прикид или смартфон. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в ходе исследования для Аналитического центра "АльфаСтрахование", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
46% сотрудников 90 крупных компаний признались, что откладывают на потом обновление гардероба или мобильного телефона, поэтому, не задумываясь, потратили бы премиальные именно на эти покупки. Четверть респондентов готовы отправиться на отдых и путешествия. Еще 17% опрошенных не хотят никуда ехать. При этом 10% из них были бы рады купить деликатесы, которые раньше не пробовали, и походить по ресторанам. 4% позволили бы себе посетить СПА-салоны и обновить имидж, 3% потратили бы деньги на развлечения (спортивные мероприятия, модные театральные постановки и другое).
Еще 7% пустили бы внезапно появившиеся деньги на погашения кредита, а 3% отложили бы на черный день (лечение, на случай потери работы). Лишь по 2% россиян готовы направить премиальные на то, чтобы взять ипотеку или запустить собственный бизнес.
Многое зависит от работодателя. Например, сотрудники американской компании SteelHouse ежегодно получают 2 000 долларов на отпуск, а также по желанию могут принять участие в ежемесячном трехдневном корпоративном уик-энде. В итоге репутация компании на рынке улучшается, а эффективность сотрудников растет. Они возвращаются из отпуска отдохнувшими и работают с удвоенной силой. Как результат - улучшаются отношения с клиентами. Им нравится работать с компанией, где высоко ценят человеческий потенциал и собственных работников, плюс сами сотрудники стали намного инициативнее и дружелюбнее.
"Заслуженное или даже внезапное поощрение мотивирует сотрудников работать более эффективно. Оно может быть как материальным, так и нематериальным, например, бесплатный тимбилдинг за городом, час йоги в офисе, спортивные соревнования. Также это могут быть профилактические осмотры и мероприятия, направленные на улучшение здоровья коллектива. "АльфаСтрахование" разрабатывает программы управления здоровьем персонала и успешно внедряет их в компаниях-партнерах", - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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