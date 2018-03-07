В списке более 19 500 человек.

С начала 2018 года в список невыездных попали 19 597 свердловчан, чей общий долг превысил 21 миллиард.

Как сообщили "Уралинформбро" в пресс-службе УФССП по региону, более 4 миллиардов рублей приходится на 6 060 неплательщиков кредитов. 1 862 алиментщика не выплатили 395 миллионов рублей. Задолженность по штрафам, в том числе от ГИБДД, перевалила за 298 миллионов, а по оплате коммунальных услуг - за 214 миллионов рублей.

525 жителей Среднего Урала не смогут покинуть Россию из-за неуплаты налогов почти на 60 миллионов рублей.

Узнать о наличии долгов в преддверии отпуска и погасить их можно с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП по Свердловской области или на портале Госуслуг.