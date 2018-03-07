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На карте полетов "Уральских авиалиний" появился Франкфурт-на-Майне06 марта в 17:51

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Отправиться туда можно будет из Москвы.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новый международный рейс из московского Домодедово во Франкфурт-на-Майне. Рейс будет выполняться по будням с 28 мая 2018 года. Вылет из российской столицы намечен на 10.45, обратный - в 18.05. Время в пути составит 3 часа 10 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Стоимость билета в одну строну начинается от 82 евро, туда-обратно - от 180 евро (все сборы включены). Продажа открыта на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 и авиакассах.

Франкфурт – известный европейский авиахаб и транспортный узел. Прямой рейс из столицы России создаст бизнес-путешественникам множество возможностей для перелетов и удобных пересадок в другие города дальнего зарубежья. Туристов, решивших посетить Франкфурт, ждут Площадь Рёмерберг, здание городской ратуши, Площадь Хауптвахе, Франкфуртский собор, а также набережная на южном берегу Майна между мостами Фриденсбрюкке и Айзернер-Штег. На небольшой территории расположились сразу несколько музеев, участвующих в знаменитой "Ночи музеев".

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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