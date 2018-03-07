И прикоснуться к святыням.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает принять участие в праздновании Пасхи на Святой земле. Рейсы в Тель-Авив перевозчик выполняет из подмосковного Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Сочи и Минеральных Вод.

В 2018 году пасхальная неделя у иудеев выпадает на 31 марта - 7 апреля. Все основные религиозные мероприятия - богослужения и чудо схождения Благодатного огня - традиционно пройдут в Иерусалиме. Именно в этот город в праздник Воскресения Христова съезжаются миллионы туристов и паломников со всего мира, чтобы ощутить себя частью великой истории, прикоснуться к святыням и посетить знаковые места: Храм Гроба Господня, Голгофу и другие.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", на направлениях Самара - Тель-Авив - Самара и Тель-Авив - Самара - Тель-Авив с 1 марта по 31 октября действует специальное предложение: при заказе билетов на группу из 10 человек авиакомпания дарит одно дополнительное место (оплачивается только сбор в 26,81 доллара). В акции участвуют вылеты в периоды с 1 марта по 4 июля и с 10 по 24 октября 2018 года. Количество групп на одном рейсе ограничено. Скидки не предоставляется, цена рассчитывается по опубликованному тарифу, доступного в системе продаж на дату обработки заказа. Заказы принимаются через форму заявки на официальном сайте https://group.uralairlines.ru.

Билеты в Тель-Авив можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 года ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319) авиакомпании обслуживают более 200 направлений.