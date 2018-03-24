Дата в истории.

Екатеринбургская недостроенная телебашня стерта с карты города методом направленного разрушения. Казнили ее 24 марта около 09.10.

"Смертный приговор" объекту был подписан минувшей осенью — сразу после того, свердловское мингосимущество внесло участок под башней (вместе с самим объектом) в уставной капитал созданного на паях с УГМК АО "Ледовая арена".

Мероприятие представлялось весьма опасным. Хотя взрывники уверяли, что технология направленного разрушения гораздо безопаснее, чем при "обычном" взрыве". И дешевле алмазной резки, с помощью которой хотели уничтожить башню первоначально. По мнению экспертов "Уралинформбюро", "алмаз" обошелся бы УГМК в сумму не меньше 200 миллионов рублей.

"Земля на этом месте золотая"

Историю человечества в какой-то мере можно назвать хроникой разрушений. Во-первых, потому что ломать — не строить, во-вторых, потому что грохот взрыва всегда звучит громче, чем стук строительных молотков. В этом смысле руководство УГМК не оригинальнее Чингисхана, оставлявшего на своем пути метки в виде уничтоженных городов.

Но есть и нюансы. Тот же Чингисхан стирал в пыль вражеские города сугубо из соображений стратегической безопасности: чтобы не ударили в спину его войску. Халиф Омар сжег Александрийскую библиотеку, потому что видел в ней идеологического врага. Большевики взорвали Храм Христа Спасителя, потому что считали его символом проклятого прошлого, с которым они вели непримиримую (и весьма кровавую) борьбу.

Логика, конечно, людоедская — но все-таки логика. А во взрыве недостроенной телебашни нет ни единой логической крупицы. Как признался на днях глава медного холдинга Андрей Козицын, у них до сих пор нет даже гипотетического проекта таинственной "Ледовой арены", которая якобы должна встать на руинах взорванной "трубы".

И неудивительно. Уже больше полугода архитекторы, урбанисты, строители и прочие неравнодушные горожане пытаются втолковать "медникам" истину, банальную, как медный пятак: арену на 15 000 зрителей технически невозможно разместить на таком маленьком пятачке.

В августе 2017 года компания "Эксперт-Девелопмент" подготовила градостроительный анализ проекта. По их оценкам, используемый участок в 2 раза меньше по нижней норме площади, чем требуется для такого сооружения по нормативам СНиП.

Кроме того, для такого мега-объекта требуется подземный паркинг не менее 2 100 машиномест. Поток же машин в дни мероприятий на арене вызовет неизбежный транспортный коллапс в центральной части Екатеринбурга.

При этом многие эксперты агентства откровенно сомневаются, что на месте уничтоженной телебашни действительно появится ледовая арена. Так, по мнению депутата Эдуарда Мансурова, эта история сильно смахивает на попытку прикрыть коммерческий проект социальными обещаниями. "Земля на этом месте золотая. Очень вероятно, что там построят офисники", — предположил он в беседе с журналистами агентства.

Горожанам показали их место

Сказать, что горожане молча "проглотили" недружественную акцию УГМК, было бы несправедливо. И на митинги ходили, и устраивали "обнимашки" с башней, и подавали в Управление по охране и использованию объектов культурного наследия петицию о включении башни в реестр ОКН. А буквально за двое суток до взрыва даже попытались запустить общегородской референдум о судьбе башни.

Архитектурное сообщество предлагало альтернативные варианты использования участка. Например, архитектурное бюро "Оса" еще в 2016 году вынесло на рассмотрение градсовета Екатеринбурга концепцию градостроительного развития территории рядом с телебашней. Ее авторы советовали реконструировать недостроенную телебашню, обустроив вокруг нее открытую площадь с пешеходной зоной. При этом высотное строительство там следует запретить.

"Эксперт-Девелопмент" вынесла на городской конкурс проект реновации и приспособления телебашни под арт-объект "Глобальный маяк", работающий за счет альтернативных источников энергии. В июне прошлого года авторы проекта предложили включить его в заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, посвященную феномену инклюзивных инноваций.

То есть альтернативные варианты были. Но все они в итоге оказались "разговорами в пользу бедных".

Банальный вопрос: неужели в Екатеринбурге нет свободных земель, на которых можно было построить Ледовую арену? Да полно! Градсовет Екатеринбурга предлагал "медникам" использовать другие участки, где не нужно ничего взрывать и крушить.

Может УГМК просто нравится процесс разрушения? Под строительство ЖК "Макаровский квартал" в 2014 году снесли здание элеватора. Да и помпезный квартал "Екатеринбург-Сити", как известно, тоже вырастет на руинах исторического "квартала ювелиров".

Евгений СУСОРОВ