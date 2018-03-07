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На Средний Урал идет ураганСегодня в 09:25

Оставайтесь дома.

В Свердловской области в ближайшее время прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. 7 марта объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

О неблагоприятных явлениях уведомлены органы местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и объекты инфраструктуры.

Спасатели рекомендуют свердловчанам по возможности оставаться дома и ограничить проведение работ на высоте.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
алё там, без паники! Сегодня в 11:11

Нормальная такай погодка, как в Северном Казахстане. Там люди всегда так живут и не паникуют. И я там жила и по буранам на моей любимой железке работала, т.е. на ж.д. дороге.

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