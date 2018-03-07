Оставайтесь дома.

В Свердловской области в ближайшее время прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. 7 марта объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

О неблагоприятных явлениях уведомлены органы местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и объекты инфраструктуры.

Спасатели рекомендуют свердловчанам по возможности оставаться дома и ограничить проведение работ на высоте.